Høie: – Målet er at alle elevene skal være tilbake i skolen før sommeren

Innenriks

– Vi har ikke informasjon på at det ikke er trygt å åpne hele barnetrinnet, men vi har anbefalinger som peker på muligheten for en trinnvis åpning for å gjøre det tryggere og ikke minst gjør det enklere for skoler og kommunen å forberede åpningen, sier helseminister Bent Høie til NRK.

12. mars ble alle landets skoler og barnehager stengt. Barnehagene åpner igjen 20. april, mens 1. til 4. trinn på barneskolene åpnes 27. april. Regjeringen fulgte dermed ikke rådet fra en samstemt ekspertgruppe om å åpne hele barnetrinnet samtidig.

Ekspertgruppe

Høie viser til at ekspertgruppen også pekte på muligheten for modellen som regjeringen valgte, der de starter med å åpne skolene for de yngste elevene.

Barneombud Inga Bejer Engh mener at regjeringen ikke har kommet med en god nok begrunnelse for hvorfor de ikke åpner skolen til og med 7. trinn.

– Når ekspertutvalget og Helsedirektoratet har sagt at det i utgangspunktet er trygt å åpne hele barnetrinnet, så hadde jeg regnet med at regjeringen fulgte det, og hvis de ikke fulgte det, at de ga en god begrunnelse, sier hun til NRK.

Bekymring

– Min bekymring er at regjeringen har tatt en annen helhetlig vurdering enn den helsemyndighetene har gjort, sier Engh.

Høie kan foreløpig ikke si noe om når de eldre elevene kan komme tilbake på skolen, men sier at det blant annet avhenger av at smittespredningen holdes nede.

– Målet er at alle elevene skal være tilbake i skolen før sommeren, sier han.

(©NTB)