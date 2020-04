Orklas salg gikk kraftig opp etter hamstring

Innenriks

Foreløpige salgstall viser at Orkla i alt omsatte for 11,5 milliarder kroner i første kvartal i år, mot 10,18 milliarder kroner de samme månedene i fjor.

Det er særlig innen forretningsområdene «Care» og «Foods», der Orkla har merkevarer som Toro, Grandiosa, Idun, Nora, Zalo, Omo og Lano, at etterspørselen har økt.

– Den sterke veksten i forretningsområdene Care og Foods kom som følge av at forbrukerne i en periode hamstret produkter, et skifte i forbrukermønster til å spise flere måltider hjemme, samt økt etterspørsel etter rengjøringsprodukter og produkter for personlig pleie, skriver konsernet i en børs- og pressemelding.

– Hamstringseffekten avtok mot slutten av mars og inn i april måned, men veksttakten sammenlignet med fjoråret var fortsatt høyere enn i januar/februar, skriver de videre.

