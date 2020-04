SSB spår lave lønnstillegg og nedgang i privat forbruk

Innenriks

– Svak lønnsomhet i industrien vil gi lave lønnstillegg både i år og neste år. Det vil spre seg til andre næringer og offentlig sektor, sier forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Aftenposten.

SSB legger til grunn av nedgangstidene for norsk industri vil bety magre lønnsoppgjør for alle i landet, at oljeprisen, som har stupt, vil holde et fortsatt labert nivå, og at de mest inngripende smitteverntiltakene gradvis blir fjernet i løpet av andre halvår i år. Lønnsveksten i år spår de blir 2 prosent.

– En stor del lønnsveksten i år vil komme gjennom overhenget fra i fjor. Bidraget fra høstens lønnsoppgjør blir beskjedent, sier von Brasch.

Samtidig anslår de redusert privat forbruk på 10 prosent i år, rett og slett fordi folk sitter inn og ikke bruker penger slik de gjorde før. SSBs anslår at husholdningene vil spare hele 16 prosent av inntekten sine i år.

SSB har forsøkt seg med prognoser for norsk økonomi til 2023, men alt er svært usikkert.

