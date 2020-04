SV etterlyser likestillingstiltak fra regjeringen

Innenriks

Tirsdag holdt kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) en redegjørelse om arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer.

Saken skal debatteres i Stortinget torsdag denne uken, og SV vil fremme forslag om krisetiltak for likestillingen.

– Likestillinga er i krise. Konsekvensene av koronapandemien rammer kvinner ekstra hardt, gjennom mer arbeidsløshet og vold i hjemmet. Flere bruker mer tid hjemme med voldsutøver nå, sier stortingsrepresentant og likestillingspolitisk talsperson Freddy André Øvstegård i SV.

Han mener det er skuffende at Raja i tirsdagens redegjørelse ikke varslet noen nye krisetiltak for å hindre at koronakrisen rammer likestillingen.

– Politiet må instrueres til å arbeide særlig mot vold i hjemmene nå, det trengs krisetiltak for kvinnedominerte yrker som er særlig rammet av arbeidsløshet, og heltene i kvinnedominerte yrker i helsevesenet fortjener kompensasjon for den ekstreme arbeidshverdagen de nå står i, sier Øvstegård.

