Norwegian: Sterk støtte fra leasingselskapene

Søndag kunngjorde Norwegian at flyselskapet hadde fått samtlige av de fire långivergruppene med på sin redningsplan. Men fremdeles gjensto det å komme til enighet med leasingselskapene før den ekstraordinære generalforsamlingen mandag.

– Selskapet har fått sterk støtte fra både obligasjonseiere og leasingsselskaper, og styret har derfor oppdatert forslaget til beslutninger for den ekstraordinære generalforsamlingen slik at denne enigheten gjenspeiles og innsnevrer de potensielle resultatene for aksjonærene, skriver Norwegian i en børsmelding natt til mandag.

Totalt 24 leasingselskaper leier ut fly til Norwegian. Målet var å få dem med på å omgjøre leasingavtaler verdt 5,3 milliarder kroner til aksjer og redusere sine krav i selskapet.

Kriseplan

Norwegian-ledelsen har i ukevis arbeidet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner. Et avgjørende ledd i planen har vært å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer, noe de altså lyktes med søndag.

På generalforsamlingen som skal holdes klokka 8.30 mandag, avgjøres det om Norwegians aksjonærer vil godta redningsplanen. Her må de ta stilling til en emisjon, det vil si at det skrives ut flere aksjer. Det vil innebære at deres nåværende eierandel på 100 prosent reduseres kraftig til rundt 5 prosent. Redningsplanen må ha to tredels flertall på generalforsamlingen.

Norwegian-sjef Jacob Schram sa søndag til TV 2 at det er «snipp, snapp, snute» for selskapet hvis aksjonærene vender tommelen ned mandag.

Småaksjonærer snur

En gruppe småaksjonærer som tidligere har varslet opprør mot kriseplanen i Norwegian, sa søndag at de likevel vil støtte styrets forslag på generalforsamlingen mandag.

– Vi snur 180 grader og kommer til å stemme for styrets forslag mandag, sa Helge Stray til Dagens Næringsliv.

Stray er talsperson for aksjonærene som den siste tiden har varslet motstand mot selskapets redningsaksjon. Aksjonærene har blitt overbevist etter at Norwegian-gründer Bjørn Kjos tok kontakt og ba dem støtte selskapet.

Førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI sier til NTB at generalforsamlingen mandag er dommedag for Norwegian.

– De har kniven mot strupen. Hvis det stemmes nei til ledelsens forslag er det ikke mange alternativer igjen, sier han.

Hardt rammet

Flybransjen er knallhardt rammet som følge av koronapandemien, som har resultert i stengte grenser og reiserestriksjoner.

Allerede før koronakrisen var Norwegian i en vanskelig situasjon på grunn av høy gjeld.

Hvis Norwegian går konkurs, kan Norge igjen komme i en situasjon hvor SAS får en tilnærmet monopolsituasjon i det norske markedet. Det samme skjedde da SAS kjøpte konkurrenten Braathens i 2004.

(©NTB)