To personer alvorlig skadd etter frontkollisjon i Sørfold fredag

Styret for Hurtigrutens hus ble orientert om prosessen med hensyn til utleie. Bakgrunnen er at Museum nord flytter ut, og etterlater seg ledige lokaler, som tidligere huset hurtigrutemuseet.

Nord Universitet trenger mer plass. Ifølge saksfremlegget er signalene at Museum Nord flytter ut senest 30. april til neste år, men har også signalisert at de kan være behjelpelig om man har behov for lokalene før den tid.

– Vi er i dialog med Nord Universitet som gjelder utvidelse av eksisterende lokaler. Vi har vi vært i dialog med Vinmonopolet som har vært på befaring. De er ikke interessert i å betale gjeldende priser og er gått bort fra det, sier John-Arne Mathiesen.

Man har også fått signaler om at Hadsel Folkebibliotek ønsker lokalene, men avventer videre utleie til det kommer klare signaler fra eier og Nord Universitet, ifølge saksutredningen.

Fortsetter forhandlingene

– Det har vært en lang og omfattende dialog med Nord Universitet, og vi har en veldig god dialog så langt. Vi må være samstemt i forhold til hva de ønsker og deres behov, sier John Arne Mathiesen, som har hatt dialogen med universitetets eiendomssjef.

– Vi skal fortsette forhandling og dialog i begynnelsen av august i forhold til Nord Universitet og hvordan vi lander prosessen. Vi har ikke fått signert avtale ennå, sier Mathiesen.

For utbygging av Nord Universitet sitt område må man få til en avtale, iverksette riveprosess og anbudsinnhenting fra aktører.

– Vi har hatt dårlig tid i forhold til hva som er ønsket. Ønsket har vært at det skulle være klart til studiestart i september. Det er endret, og nå har man sagt man ønsker det til jul, for vi ser tiden løper i fra oss, sier han.

Over fem år

Ifølge Mathiesen er alt klart for tilbudsinnhenting og man er i dialog med arkitekter om universell utforming. En del tilrettelegging må gjøres, som riving av praksissalen.

– Det skal et investeringsbudsjett til, som skal fremlegges og godkjennes av styret. Og forutsetningen er at kostnader, slik jeg forstår, skal tas over fem år i form av økt utleie, sier Anne Cameron.

Når det gjelder kostnader som må til, har man hatt en dialog med kommuneledelsen.

– Vi har vært i dialog med kommunedirektør Ola Morten Teigen som foreslo rammesøknad inn til kommunestyret, og han har bistått med ting. Når vi får landet en avtale, blir det tilbudsinnhenting, så investeringssak til styret. Deretter skal dette til formannskapet som har delegert myndighet, om alt skjer før oktober, sier styreleder Robin Bolsøy.

Han understreket at man kan føle seg trygg på at det kommer et investeringsbudsjett, men at tiden har vært knapp, der har vært et fantastisk hastverk.

Sikkerhet før oppstart

– Jeg var på kommunestyremøtet der vi fikk ramme på 10 millioner kroner i lån. Det var hastverk, men ble gitt kritikk på at der ikke fantes avtale og styret hadde ikke godkjent saken, det var ikke styrevedtak på det. Med 10 millioner må vi hente inn offentlig anbud, siden vi er kommunale, påpeker Jenny Danenbarger.

Kommunens ledelse skal bistå Hurtigrutens Hus når det gjelder innkjøp.

Ifølge John-Arne Mathiesen er nå jobben å finne ut hva Nord Universitet ønsker.

– Vi har en totalramme som er utgangspunkt for forhandlingene, så på et punkt aksepterer man og får en leieavtale signert slik at vi får en sikkerhet før vi starter, sier han, og viste til at noen kostnader vil det alltid påløpe når det kommer inn nye leietakere.

– Vi arbeider videre og får forhåpentligvis landet en avtale. Der har vært masse møter, og har vært krevende. Et er universitetet selv som har signalisert ønske om fem års leie, sier Mathiesen.