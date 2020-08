Hurtigruten-topp går av mens selskapet granskes

Innenriks

– Etter initiativ fra selskapet trer Bent Martini foreløpig ut av sine roller og posisjoner i Hurtigruten Cruise AS og går midlertidig ut av Hurtigrutens konsernledelse, skriver konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.

Det var NRK som omtalte saken først.

– Det er satt i gang en ekstern gransking av hele hendelsesforløpet etter smitteutbruddet på MS Roald Amundsen, og politiet har satt i gang egen etterforskning. Derfor kan vi ikke gå inn på detaljer nå, sier Skjeldam.

Om bord på Roald Amundsen

Martini sa til Nordlys torsdag at han var om bord på det smitterammede skipet MS Roald Amundsen da skipet la til kai i Tromsø natt til fredag i forrige uke. Da var det enda ikke kjent offentlig eller blant passasjerene at fire av besetningsmedlemmene var satt på isolat. Torsdag denne uken hadde 62 personer som var om bord på to seilaser med skipet testet positivt på koronaviruset.

– Jeg var om bord sammen med familien min på ferie, sa Martini.

Han ville ikke torsdag kommentere hvorvidt han var kjent med situasjonen om bord.

– Jeg tror vi venter med å svare på dette siden det er en egen etterforskning på dette. Jeg forstår at det er en etterforskning på gang, og jeg tror vi må ta dette i de riktige kanalene, sa Martini.

Ny konstituert direktør

Skjeldam sier at Asta Lassesen er nå konstituert i rollen til Martini.

– Kommersiell direktør Asta Lassesen tok allerede fredag sist uke over ansvaret for å lede Hurtigrutens covid-19 beredskapsgruppe. I tillegg er hun konstituert som styreleder og daglig leder i Hurtigruten Cruise AS, sier Skjeldam.