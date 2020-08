Fare for ny storstreik – flere lokale firma kan tas ut

Innenriks

Det er Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) som prøver å bli enige om i tariffoppgjøret i byggfagene. Fristen går ut ved midnatt, skriver Frifagbevegelse.

17.000 bygningsarbeidere i over 900 bedrifter tas ut i streik dersom de ikke blir enige.

Ifølge oversiktene på frifagbevegelse.no, er det også flere firma med adresse i Vesterålen som mandag ettermiddag kan være rammet av streiken. Den største av dem er Sortland Entreprenør, som nylig tok over Ekren-prosjektet i Hadsel, og skal ha 29 arbeidere ut i streik om konflikten blir et faktum.

Nilsson Haras AS skal ha 22 ut i streik, fordelt på 18 på Sortland og fire på Andenes. Karstein Kristiansen i Risøyhamn har 15 medlemmer tatt ut, mens Steinsvik Hus fra Melbu har 11. Rørleggermester Jan Ellingsen fra Andenes står oppført med tre medlemmer som kan tas ut.

Sent fredag kveld ble resultatet i frontfaget (industrien) lagt fram. Det endte med et generelt tillegg på 50 øre i timen til alle (knapt 1.000 kroner året for en full stilling), samt heving av minstelønnssatsene. Rammen ble 1,7 prosent, noe som betyr en forsiktig forbedring av arbeidernes kjøpekraft.