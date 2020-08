Ingvild Kjerkol hardt ut mot valgkomiteens leder Arild Grande

Innenriks

Flere medier meldte fredag at Arild Grande skal ha mottatt informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol, hvis valgkomiteen innstilte henne som ny leder.

Det får Ingvild Kjerkol, som ble regnet som favoritt til å bli ny fylkesleder etter at Trond Giske var ute av dansen, til å reagere.

– Lederen i valgkomiteen har brutt alt det vi har av rutiner for både valgprosesser og varslingsrutiner. Det må det tas et oppgjør med. Det vil ikke være å starte en ny kultur å fortsette det løpet Arild Grande har kjørt den siste uka, sier hun til NRK under fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

– Det groveste jeg har vært med på

Ifølge flere medier skal Grande ha truet med å trekke seg dersom det ikke ble en enstemmig innstilling. Det endte med at hele valgkomiteen stilte seg bak Marit Bjerkås som ny leder.

– Jeg tar varsling veldig alvorlig. Men rykter og tjuvtriks kan jeg ikke akseptere som mangeårige leder i Arbeiderpartiet. Dette er det groveste jeg har vært med på, sier Kjerkol

Kjerkol sier til Adresseavisen at hun var i kontakt med Grande fredag.

– Jeg er rystet over det mediene rapporterer fra arbeidet i valgkomiteen. Jeg ble også rystet da lederen i valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti ringte meg i går og forklarte hva han hadde gjort i valgkomiteen og viste meg en tekstmelding som på ingen måte er oppsiktsvekkende eller et varsel, sier Kjerkol.

– Uheldig at ting blir plantet i mediene

Arild Grande bekrefter at han ringte Kjerkol etter fredagens møte.

– Den første personen jeg ringte etter møtet i valgkomiteen, var Ingvild Kjerkol. For å fortelle om både meldingen som jeg hadde mottatt, og hva jeg hadde gjort i valgkomiteen, sier han.

Valgkomitelederen sier at han forsøker å håndtere situasjonen på en skikkelig måte.

– Først og fremst av hensyn til folk som har historier de sitter på. Da er det viktig med en varsomhet i det. Derfor er det veldig uheldig at disse tingene bevisst blir plantet i mediene. Det skader dem som blir rammet av slike påstander. Men det er potensielt også fare for at identiteten til folk blir avslørt. Det må vi unngå, sier Grande.

