Ingvild Kjerkol vant kampvotering – valgt til ny leder i Trøndelag Ap

Ingvild Kjerkol (45) fra Stjørdal er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget og medlem av partiets sentralstyre.

Nå overtar hun som fylkesleder i Trøndelag Ap etter det hun selv beskriver som opprivende dager.

– Det ligger et alvorlig og vanskelig bakteppe til grunn for at jeg står her, sa hun i takketalen.

Diskusjonen om ukultur og indre stridigheter har hengt tungt over årsmøtet, av én deleget ble beskrevet som en "branntomt".

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim, mente fylkespartiet hadde nådd et «nullpunkt».

– Det brukes maktmidler som jeg virkelig er overrasket over, sa hun.

Politisk garanti

Kjerkol kom for sin del med en politisk garanti til sine partifeller: Trøndelag Ap skal være trygt.

– Et politisk parti som ikke kan gi tryggheten til ungdommen sin, unge kvinner og menn som deltar i politikken for noe større enn seg selv, har ikke en plass i politikken, sa hun.

Kjerkol vant med 156 stemmer mot den innstilte motkandidaten, Marit Bjerkås, som fikk 75.

Bjerkås ble istedet valgt til kvinnepolitisk ansvarlig og medlem av arbeidsutvalget.

– Det har vært tøffe dager, sier Bjerkås til NTB.

– Men det viktigste for meg er at jeg er motivert til å gjøre en jobb for fylkespartiet. Og det må til!

Opphetet kamp

Valgkampen i Trøndelag Ap har vært svært opphetet og offentlig.

I den opprinnelige innstillingen, som ble lagt fram av en enstemmig valgkomité mandag, var det Trond Giske som var foreslått som leder.

Det utløste en flom av protester, og flere kvinner sto fram med sterke historier om ukultur og ubehagelige opplevelser i partiet. Det endte med at Trøndelag AUF torsdag trakk sin støtte til Giske.

Dermed falt innstillingen, og Giske ble vraket.

Etter det varslet Giske selv at han heller ikke ville ta gjenvalg til Stortinget.

Holdt avskjedstale

Da Giske gikk opp for å holde avskjedstale på årsmøtet, forlot AUF-ere salen i protest.

Men Giske fikk stående applaus fra delegatene som ble igjen.

– Kjære, kjære venner. Først: Takk for alle rørende og varme meldinger. Alle oppfordringer om å stå på fra mange. Men vi er ved veis ende nå, sa Giske.

– I 37 år har jeg hver dag tenkt på oppgavene mine i AUF eller Arbeiderpartiet. Jeg vet nesten ikke hvem jeg er uten det, sa han.

– Nødvendig

Giske har vært AUF-leder, stortingsrepresentant og statsråd. Men i januar 2018 måtte han gå av som nestleder i partiet etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Trass i gjentatte forsøk klarte han aldri å finne noen vei til nye tillitsverv etter det.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier at han forstår Giskes avgjørelse, og at han ser at det var nødvendig.

Samtidig mener han Trøndelag nå har vist at fylkespartiet tar ansvar for problemene.

– Jeg håper at det som sitter igjen, er et parti som har tatt et grundig oppgjør og valgt en ledelse med et sterkt mandat, sa Støre lørdag kveld.