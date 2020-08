En mann død og en annen mann skadd etter båtulykke ved Sandnessjøen

Innenriks

En mann i slutten av 30-årene er død, og en annen mann i begynnelsen av 50-årene er sendt til sykehus etter en ulykke i forbindelse med en fisketur ved Sandnessjøen natt til søndag, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk en bekymringsmelding klokken 5.17 fra familien til de to mennene.

– Mennene hadde dratt ut på fisketur i en 17 fots åpen båt, rundt klokken 23, men da de ikke kom tilbake til forventet tid, tok familien kontakt med politiet for å få hjelp til å lete, sier operasjonsleder Ulf Slettan pressemeldingen.

Fant båten på holme

Klokken 06.37 fikk AMK melding om at en bekjent av familien hadde funnet de savnedes båt på holmen Suttaren utenfor Leinesodden.

Det ble aktivert lokale ressurser som ambulansebåt, losbåt, politibåt og luftambulanse. I tillegg ble redningsskøyta og redningshelikopter scramblet, sier Slettan, og fortsetter:

– Den ene av mennene ble bekreftet død av helsepersonell på stedet. Den andre var skadd og ble fraktet med luftambulanse til sykehus.

Til NTB sier han at den skadde mannen ble funnet i båten, mens den omkomne ble funnet på land utenfor båten.

Helgelands Blad får opplyst fra sykehuset i Sandnessjøen at mannen er er overført til St. Olav i Trondheim med brudd- og hodeskade, og at tilstanden var kritisk på tidspunktet for overføring.

Etterforskes som en ulykke

De to mennene er begge hjemmehørende i Sandnessjøen, men var på hyttetur i området da ulykken fant sted. De pårørende er varslet.

– Politiet har opprettet sak for å avklare hendelsesforløpet. Saken etterforskes som en ulykke, og det er for tidlig å si noe om årsaken. Politiet er blant annet i gang med å ta avhør. I tillegg er båten fraktet til land, og vil være gjenstand for tekniske undersøkelser, sier Slettan.

