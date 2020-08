Mange Altibox-kunder uten internett

Innenriks

Det er en større europeisk leverandør av fiberoverføring mellom land som har store tekniske problemer. Det fører til internettproblemer i store deler av Europa, samt USA, opplyser kommunikasjonsansvarlig Andreas Veggeland i Altibox til Dagbladet.

Altibox har rundt 618.000 kunder i Norge, og mange av dem kommer seg dermed ikke på internett søndag.

– Vi har nettopp fått bekreftet fra leverandøren som har problemer at de jobber med å løse feilen, men det er dessverre ikke noe estimert rettetid, sier Veggeland.

På sin Facebook-side skriver Altibox dette om problemene:

– Aj aj aj, en av våre leverandører som sørger for deilige internettsignaler, har for øyeblikket tekniske problemer. Det betyr at mange av dere kunder dessverre opplever treigt og fælt nett. Vi har alle våre beste folk på saken og skal jobbe og svette hardt for å få nettet på plass igjen!

(©NTB)