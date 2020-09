Bertheussen-saken: Høy temperatur med Wara i vitneboksen

Innenriks

Den kraftige responsen kom da Wara ble utspurt av sin bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs. Hun ville vite hvordan den erfarne kommunikasjonsrådgiveren opplevde at informasjon fra etterforskningen havnet i mediene.

Wara var ikke i tvil om at de lekkede opplysningene stammet fra PST, ettersom det var informasjon som bare de visste om. Dette var blant annet feilaktige helseopplysninger om tiltalte Laila Anita Bertheussen fra et avhør og informasjon om dommer hun hadde fått på 80-tallet.

– Jeg vet ikke om dette er karakterbrist eller ukultur, men det er skammelig og det bidrar til å skape et bilde av henne som hun ikke kan forsvare seg mot, sa han.

Et sjokk

– Pågripelsen kom som et sjokk. Jeg trodde hun ikke sto bak noen av hendelsene. Det var totalt uforklarlig for meg. Da måtte hun i så fall være i villfarelse, sa han.

Ettersom det er hans egen samboer gjennom 26 år som er tiltalt, kunne han ha avstått fra å vitne i retten.

– Jeg ønsker å forklare meg, sa 55-åringen da tingrettsdommer Yngvild Thue gjorde ham oppmerksom på at han måtte snakke sant dersom han likevel ville snakke i retten.

Var på guttetur

Ifølge Wara fant den siste hendelsen i tiltalen, brannen i familiens bil i mars i fjor, sted mens han selv var på guttetur i Liverpool for å se en kamp med byens fotballag. Turen hadde han fått i presang fra sin samboer.

– Min reaksjon var først: – Hvordan har du det, Laila?, sa han til aktor, statsadvokat Frederik Ranke.

Wara spurte henne flere ganger om han skulle komme hjem, men tiltalte ville at han skulle bli for å se kampen som var dagen etter.

– Hun svarte at hun hadde det bra, og at jeg ikke skulle stresse, sa Wara, som har status som fornærmet i saken.

Skarp og tydelig

Wara kom også med kritikk knyttet til et av avhørene han selv var i, der han mente avhøreren oppførte seg «utidig».

Ifølge den tidligere Frp-statsråden har behandlingen samboeren har fått, gjort henne verre og nedstemt.

– Huset er blitt en bunkers som hun ikke kommer seg ut av, sa han.

Da han ble spurt om hærverket mot boligen i desember 2018, sa han at han tenkte at det var amatørmessig gjort og kanskje utført av noen som var fulle og soset rundt.

– Hakekorset var feil tegnet og de forsøkte å tenne på en dieselbil, sa Wara og la til at han ikke tror dette ville ha funnet sted om han ikke var justisminister.

– Dette er et elendig teaterstykke. Det er ikke mange som hadde orket å se det, hadde det ikke vært for alt dette, sa Wara, som omtaler hele saken som et «ganske kynisk» PR-stunt fra teatergruppa.

