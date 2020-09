Bertheussen ville vise retten hjemmet sitt

Innenriks

Aktørene i Bertheussen-saken var fredag på befaring i huset og på eiendommen til samboerparet på Røa i Oslo.

Vanligvis skjer befaringer i straffesaker i regi av påtalemyndigheten og er en naturlig del av enhver omstridt sak for å fysisk forklare hendelser på et åsted eller andre steder av betydning for saken.

I denne saken var det imidlertid påtalemyndigheten at det ikke var behov for noen rettsbefaring, men samboerparet og deres forsvarere.

Bedre forståelse

Bertheussens forsvarer, advokat Bernt Heiberg tror retten nå har en bedre forståelse av hvordan huset og eiendommen er.

– Retten gikk også langs eiendommens yttergrense, hvor det går en tujahekk, for å bli vist hvor det ikke var kameraovervåking og for å se hvor og hva som eventuelt kan ha blitt filmet av teateret, sier han til NTB.

Statsadvokat Frederik Ranke betegnet det som en helt ordinær gjennomgang.

– Det var greit å ha sett åstedene og gjort seg kjent med stedet, sa han til pressen da retten var ferdig med befaringen etter nær to timer.

Inne og ute

Bertheussen redegjorde for forskjellige ting inne i huset, og retten fulgte med fra rom til rom.

Utendørs fortalte og demonstrerte Wara hvordan han 2. mars i fjor fant trusselbrevet og senere det hvite pulveret i postkassa utenfor.

Først da han var kommet inn i huset, la han merke til brevet og ringte umiddelbart til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Da PST kom til boligen ble det pulveret også oppdaget.

– I etterkant så vi for oss at PST kunne sikre mulige fingeravtrykk fra postkassa. Da den var tom for post, så det var pulver, forklarte Wara mens trafikken i den travle Vækerøveien dundret forbi rettens medlemmer.

Viste steder for filmopptak

Han viste også fra hvilken vinkel folk tilknyttet Black Box teater hadde filmet huset og soverommet. Videre hvilke blindsoner kameraovervåkingen av huset har.

En stor del av eiendommen er omgitt av en tett og høy tujahekk. Bertheussen har forklart at den ble plantet da de kjøpte huset for å skjerme for innsyn.

Alle de seks dommerne i rettssaken, Bertheussen, Wara og hans bistandsadvokat, to aktorer, en forsvarer, en PST-etterforsker og en ansatt i Oslo tingrett deltok i befaringen. En grundig bildedokumentasjon av huset er allerede blitt vist i retten.

