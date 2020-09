Koronasmitte ved nyfødtintensiven på Rikshospitalet – tre babyer isolert

Innenriks

De tre babyene som er isolert, har testet negativt for viruset, opplyser klinikkleder Terje Rootwelt ved barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus til TV 2.

Tidligere søndag opplyste sykehuset at det var to pasienter som var isolert i forbindelse med smitten blant de to ansatte.

Avdelingen tar nå kun imot nye pasienter som må til Rikshospitalet, og nyfødtintensiven på Ullevål har økt beredskap for å ta imot nye pasienter.

Seksjonen på Rikshospitalet har totalt 20 sengeplasser. Ved om lag 60 prosent av sengene gis det intensivbehandling.

Ved seksjonen behandles nyfødte med et stort spekter av tilstander. Dette strekker seg fra svært tidlig fødte barn ned til uke 23, til kritisk syke terminfødte barn. Seksjonen på Rikshospitalet har også landsdekkende behandlingsansvar for alle nyfødte med medfødt hjertefeil.

På landsbasis er det blitt registrert 82 bekreftede smittetilfeller det siste døgnet. Totalt er 13.626 bekreftet smittet her i landet, og 270 smittede er døde.

Lørdag ble det kjent at det var registrert smitte ved Drammen sykehus, men sykehuset sier at smitteveien er kjent og ligger utenfor sykehuset, og at de har kontroll på situasjonen.

(©NTB)