Raja takker for tilliten

Innenriks

– Det har vært en lang og krevende reise til denne talerstolen. Tusen takk, Venstre, for alt dere har gjort for meg, sa Raja.

Lørdag ble han som ventet valgt til 2. nestleder på Venstres landsmøte.

Raja, som tok over som kulturminister i januar, kom samtidig med et luftig løfte til kultursektoren, der mange nå har tøffe tider på grunn av koronakrisen.

– Jeg lover at så lenge Venstre er i regjering, skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe alle dere som står i en krevende situasjon. Vi skal lytte, lære og støtte dere, sa Raja, som framholdt at det til nå er satt av 1,6 milliarder kroner til koronatiltak for idrett, kultur og frivilligheten.

(©NTB)