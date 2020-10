Bertheussens forsvarer trakk fram tvilen

Innenriks

Advokat John Christian Elden langet ut mot PSTs tunnelsyn og ensidige etterforskning mot Laila Anita Bertheussen da han avsluttet forsvarets avslutningsprosedyre om skyldspørsmålet i Oslo tingrett sent torsdag ettermiddag.

Aktoratet la tidligere torsdag ned krav om to års ubetinget fengsel for Bertheussen. På den siden av salen ble det ikke overlatt noe tvil om at det var 55-åringen som er den eneste som kan ha hatt motiv, anledning og mulighet til å gjennomføre samtlige åtte tilfeller av trusler mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara, regjeringskollega samfunssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen Christian Tybring-Gjedde.

Iscenesettelse

I straffeutmålingsprosedyren tegnet aktor Frederik Ranke et bilde av Bertheussen som en som med plan og forsett utførte truslene fordi hun var sint over teaterstykket «Ways of Seeing».

– I vår sak har tiltalte gjort omfattende forberedelser over lang tid og nøye iscenesatt sine trusler, sa statsadvokaten.

Tybring-Gjeddes bistandsadvokat, Hermann Skard, sa Bertheussen hadde møtt empati og omsorg med en knyttneve ved å sende trusselbrev tilbake.

Wara blir ikke sjekket

Bertheussens forsvarer grep derimot tak i politiets etterforskning av truslene mot Wara og Bertheussen og forsøkte å plukke den fra hverandre. Han mente opplysningene i saken like gjerne kunne tale for at noen andre enn Bertheussen hadde hatt anledning til å begå handlingene som er påtalt. Han stilte spørsmål ved at 55-åringen i ettertid må ha hatt en medhjelper det er ikke er gjort rede for i retten.

– Hvis det er et menneske der som er hennes medsammensvorne, som de ikke har greid å finne spor av, så er det et ganske stort spørsmålstegn, sa Elden og sa at retten måtte frifinne klienten for hele tiltalen dersom de konkluderte med at en annen enn 55-åringen sto bak bare én eneste av de omtalte forsendelsene i saken.

Han advarte dommerne mot å se seg blinde på måten aktoratet hadde lagt fram bevisene i saken på og sa flere momenter som kunne så nødvendig tvil ikke var tatt med. Han trakk fram tekniske spor fra de to trusselbrevene som var blitt sendt til Tybring-Gjedde og til Wara selv i februar.

Hundeurin

– Så har vi spørsmål om hundeurin og merk at jeg bruker det ordet – hundeurin, sa Elden med henvisning til at det var en katt Wara og Bertheussen hadde i huset og ikke en hund.

– Det er vanskelig å gå ut på Finn og finne noe slikt. Dette er et anti-indisie dersom jeg skal bruke et slik uttrykk, sa forsvareren videre.

Helt til slutt avsluttet Elden med å vise til Waras posisjon – som samboer til tiltalte, men også som sakens største offer. At han gjennom hele saken har støttet Bertheussen når hun konsekvent har nektet for å ha noe med truslene å gjøre.

– Tor Mikkel Wara tror på henne. Han kjenner henne best og han støtter henne fullt ut. Hvorfor gjør han det, sa forsvareren.

– Skvis

Statsadvokat Frederik Ranke beskrev derimot Waras situasjon i saken som svært vanskelig. Før samboeren ble siktet uttalte han at truslene var skremmende og ubehagelige, og at han oppfattet det som en trussel mot demokratiet. I retten har Wara derimot tonet ned sine påstander og opptrådt støttende.

– Dette er svært krevende for Wara. Hans samboer står tiltalt for svært alvorlige forhold. Han er i en umulig skvis, sa aktor.

Han la til at han valgte å legge vekt på uttalelser Wara ga som justisminister, og at han ikke ville kommentere hans rettslige forklaring ytterligere.

Statsadvokaten mente det ikke forelå grunner til at Bertheussen burde få deler av straffen som en betinget dom.

På den andre siden ville Ranke heller ikke legge ned krav om at 55-åringen skal betale sakskostnader, fordi hun har svært begrenset inntekt, noe som da ville medføre at et krav først og fremst ville ramme Tor Mikkel Wara selv, som er fornærmet i saken.

