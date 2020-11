Flertall for lengre seilinger for Hurtigruten

Innenriks

Ap, Sp og SV sluttet torsdag opp om Frps forslag om å be regjeringen sette av midler til tre ekstra skip som et tiltak i forbindelse med covid-19-utbruddet. I dag går det kun to skip på strekningen mellom Bodø og Kirkenes med anløp annenhver dag.

– Dette er ikke tilstrekkelig, og det dekker ikke dagens behov, særlig med hensyn til koronasituasjonen, sier Frps transportpolitiske talsmann Bård Hoksrud til NTB.

Ap, Sp og SV fremmet et eget forslag om at Hurtigruten skulle seile med seks skip langs hele ruten fra Bergen til Kirkenes med anløp annenhver dag. Partiene åpner for å bruke koronastøtte for å øke antallet seilinger dersom det skulle bli nødvendig med mer penger enn Hurtigruten allerede får, men dette forslaget fikk ikke flertall.

Arne Nævra fra SV sier de rødgrønne mener forslaget fra Frp ikke er godt nok, men at det er bedre enn dagens situasjon, og derfor valgte de å støtte forslaget.

Bård Hoksrud sier Frp ikke kunne støtte de rødgrønnes forslag fordi partiene ikke hadde lagt penger inn i forslaget, men forutsatt at Hurtigruten skulle levere økt seiling innenfor avtalen staten og selskapet har.

Frp foreslår i sitt alternative budsjett å legge inn 108 millioner kroner ekstra til kjøp av sjøtransporttjenester langs kysten opp til Kirkenes for å sikre inntil tre nye skip med anløp annenhver dag.

