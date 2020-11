Norwegians kreditorer vil tape 64 milliarder på en konkurs

Innenriks

Det kommer fram i en rapport det internasjonale revisjonsselskapet Deloitte har laget på oppdrag fra Norwegian. Etter at Norwegians fly er solgt, vil tapet til kreditorene beløpe seg til 5,98 milliarder euro ifølge rapporten. Det tilsvarer nær 64 milliarder kroner, melder E24.

Det er den irske avisen Irish Times som har fått tak rapporten som onsdag denne uken ble lagt fram for dommeren Michael Quinn i Dublin. Ifølge Irish Times skriver Deloitte i sin rapport at Norwegian vil gå tom for kontanter innen mars 2021.

E24 har bedt om en kommentar fra Norwegian i forbindelse med rapporten.

– Vi har ikke noe mer å tilføye utover det vi meldte i forbindelse med pressekonferansen og i børsmeldingene, sier pressekontakt Christer Baardsen i en epost lørdag ettermiddag.

(©NTB)