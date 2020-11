Virke vil ha «restart» for reiselivet – ber om 1 milliard kroner

Innenriks

– Vi ser lyset i tunnelen. Nå handler det bare om å få bedriftene over siste kneika, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Hun frykter fortsatt et «blodbad» blant deres medlemsbedrifter i reiselivet neste år.

– For å unngå dette, for å få folk ut av permittering og tilbake i aktivitet, slik at de kan forberede seg på en restart av reiselivet i 2021, ber vi nå regjeringen om 1 milliard kroner, sier hun.

Kravet om mer penger kommer knappe to uker etter at regjeringen sammen med Frp la milliarder på bordet til en ny kompensasjonsordning for koronarammede bedrifter – også i reiselivet.

– Det kompensasjonsordningen gjør, og er tenkt til, er å sørge for virksomhetene ikke går konkurs. Det er hjelp til å betale de faste kostnadene, men den bidrar jo ikke på noen måte til aktivitet eller å få permitterte tilbake i jobb, sier hun.

Ny start

Dersom alt går bra med utviklingen av en covid-19-vaksine, kan vaksineringen starte allerede i januar neste år her i Norge. Dermed håper reiselivsbedriftene så smått å komme i gang igjen til våren. Og at folk for alvor kan begynne å reise litt igjen til sommeren.

For mange reiselivsbedrifter handler det nå om å klare seg gjennom de neste månedene.

– Spørsmålet er om virksomhetene vil klare å komme over den siste kneika og hvordan de skal klare å planlegge for en ny start – samtidig som de har måttet permittere ansatte og ikke har midler til å hente dem tilbake før aktiviteten igjen tas opp og inntektene kommer. Virke mener reiselivsnæringen ikke vil klare dette uten hjelp, sier Bergmål.

– Tomt for penger

I uke 46 hadde halvparten av Virkes reiselivsmedlemmer permittert 70 prosent av de ansatte, viser deres egen medlemsundersøkelse.

– Det er så godt som tomt for penger i hele bredden av reiselivet, sier Bergmål.

I 2020 har regjeringen satt av 600 millioner kroner i omstillings- og utviklingsmidler. Nå ber Virke-lederen om at ordningen videreføres til 2021 med friske penger, men at fokuset endres fra omstilling til restart.

– Det er en veldig enkel måte å gjøre det på. Hvis du eier en skiheis, er det åpenbart at det er det du skal drive med når landet åpner opp igjen. Da trenger du ikke penger til omstilling, men til restart, sier hun.

– Gladmeldingen til regjeringen er at de ikke trenger å finne opp hjulet på nytt. Her er det heller ingen byråkratiske hindringer eller spørsmål om hvem som skal forvalte ordningen. Alt er klart. Det eneste som trengs er påfyll av penger og vilje.

