282 nye koronasmittede siste døgn – laveste tall på fire uker

Innenriks

Flere ganger de siste ukene er det blitt registrert over 600 smittede på ett døgn, og man er nå på et nivå som er under halvparten av dette.

Den foreløpige smittetoppen var 13. november, da det ble registrert 710 nye smittede på ett døgn i det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

Sist gang det ble registrert under 300 smittede var søndag 1. november.

Også i Oslo, som lenge har stått for en stor andel av de nye smittede, går tallene ned. Det siste døgnet ble det registrert 79 nye smittede i Oslo, noe som er 62 færre enn gjennomsnittet den siste uken, som var på 141 smittede per dag. Forrige mandag ble det registrert 152 smittetilfeller i hovedstaden.

Nakstad: – Trolig over kneika

Flere faktorer påvirker smittetallene, blant annet hvor mange som lar seg teste. Det er også normalt med svingninger.

Men de siste dagene har man sett tydelige tegn på at smittekurven er i ferd med å flate ut, og kanskje også gå tilbake. Søndag sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK at den andre smittebølgen trolig er over kneika.

– Det ser nå ut som vi så vidt er over toppen på denne andre smittebølgen de fleste steder, og det går nedover i mange kommuner. Men det kan fort svinge opp igjen, så trygge er vi på ingen måte ennå, sier han til NRK.

Han sier at de nasjonale koronatiltakene har hjulpet og at de har medført at smittestigningen har flatet ut i hele landet.

R-tall rundt 1

I Folkehelseinstituttets (FHI) siste ukesrapport, som kom forrige onsdag, ble det såkalte R-tallet beregnet til 1,0. Det betyr at smitten er på et flatt nivå og verken øker eller minker.

Tallet er beregnet for perioden fra 5. november og fram til ukesrapporten kom, og kan ha sunket siden den gang.

– Smittespredningen i Norge er stabilt høy, men med store lokale variasjoner. Den sterke økningen i antallet meldte tilfeller og sykehusinnleggelser ser ut til å avta. Dette kan være en begynnende effekt av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november. Situasjonen er imidlertid ustabil med fare for ny økning, skrev FHI i statusoppdateringen.

Anslag: 100.000 smittede

FHI anslår nå at rundt 100.000 nordmenn har hatt covid-19, men ikke alle har fått påvist smitten gjennom test.

I alt var det ved midnatt natt til mandag registrert 35.828 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra MSIS. Rundt 2,2 millioner er nå testet for koronaviruset i Norge.

123 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var fem flere enn dagen før.

Til sammen er 328 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. 63,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

(©NTB)