Ingen politisk koronafri i valgåret 2021

Innenriks

– Vi får ikke koronafri i 2021, skrev FHI-toppene i en VG-kronikk 1. januar.

Nyttårsrakettene hadde knapt sluknet før regjeringen varslet en nye innstrammingstiltak de første to ukene av det nye året. Dermed skyter den politiske diskusjonen om bedrifter i krise og nye støttetiltak igjen fart.

Allerede mandag ble det klart at statsminister Erna Solberg (H) 18. januar skal redegjøre om koronasituasjonen i Stortinget, som har utsatt sin møtestart med én uke.

Samtidig tikker klokken for kompensasjonsordningen for næringslivet. Dagens ordning utløper 28. februar, og kravene om forlenging har for lengst kommet.

Helse og økonomi

Også permitteringsdebatten kommer for fullt. Uten utvidet permitteringsperiode frykter bedriftene at tusener av arbeidstakere får varsel om oppsigelse allerede i vinter.

Regjeringen har varslet 40 milliarder kroner til midlertidige koronatiltak i 2021, på toppen av et statsbudsjett for økt aktivitet. I januar kommer forslag til egne tiltak for luftfarten.

Men smittesituasjonen tilsier at det vil komme mer, trolig lenge før revidert nasjonalbudsjett 11. mai.

– De økonomiske tiltakene kommer til å vare så lenge krisen varer, slo finansminister Jan Tore Sanner (H) fast overfor NTB rett før jul.

På helsesiden har det allerede vært stilt spørsmål om hvorfor Norge tilsynelatende har kommet kortere i vaksineringen enn enkelte andre land. Det politiske presset for å lette på tiltakene vil ventelig øke etter hvert som vaksineringen skyter fart.

Koronakommisjonen skal levere en delrapport eller et endelig arbeid om myndighetenes håndtering av pandemien innen 31. mars.

Etterlengtet klimaplan

Listen over saker regjeringen skal sende til Stortinget i vår kommer 22. januar. Men statsminister Erna Solberg (H) kom med et varsel i sin nyttårstale:

– De nærmeste dagene vil regjeringen legge fram den første klimaplanen som viser hvordan vi skal nå målene om reduserte utslipp i ikke kvotepliktig sektor gjennom reduserte utslipp av klimagasser i Norge.

I mars kommer samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) med det han har varslet blir en slanket Nasjonal transportplan for årene 2022-2033, som garantert vil utløse reaksjoner.

Og før påske legger Sanner fram sin utsatte perspektivmelding, som skal risse opp hvordan den økonomiske utviklingen kan bli i tiårene fremover. Pensjon er ett stikkord, og onsdag holder Stortinget pensjonshøring. Bakgrunnen er at Frp og SV sammen foreslår å endre pensjonsreguleringen.

Også meldingen om konkurranseforholdene innen dagligvarehandelen fikk fornyet aktualitet da Konkurransetilsynet før jul varslet 21 milliarder kroner i gebyrer til bransjen for prissamarbeid. Meldingen avgis i Stortinget 21. januar.

13. september

En politisk oppfølging av skredkatastrofen i Gjerdrum vil også tvinge seg fram i vår.

– Hendelsen i Gjerdrum er så alvorlig at det er både naturlig og nødvendig å gjøre en gjennomgang av det som har vært gjort, knyttet til utbyggingen i det rammede området, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til NTB.

For de politiske partiene er det uansett datoen 13. september som har den største, røde ringen rundt seg i 2021. Da er det stortingsvalg. Før den tid skal partiene vedta nye programmer for årene 2021–2025 på sine landsmøter til våren.

Så vil de nærmeste ukene vise om det i valgåret kan holdes fysiske landsmøter, eller om partiene må nøye seg med digitale løsninger.

(©NTB)