Regjeringen forlenger permitteringsordningen til 1. juli

Det betyr at perioden utvides for dem som ellers ville gått ut av ordningen fordi de har vært permittert i ett år.

– Det gjør vi rett og slett for å sørge for at flere av dem som er permittert, og som etter hvert opplever at jobbene kommer tilbake, ikke faller ut av ordningen, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) til NRK.

Rundt 60.000 nordmenn er helt eller delvis permittert som følge av koronapandemien i Norge. Sist sommer ble permitteringsperioden utvidet fra et halvt år til ett år (26 til 52 uker).

Opposisjonen presset på

Så sent som søndag sa regjeringen at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen.

– Regjeringen er forberedt på å forhandle om endringer i permitteringsreglene, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB da.

VG meldte søndag at Frp er innstilt på å gå sammen med Ap, Sp og SV for å forlenge permitteringsperioden. Dermed er det flertall på Stortinget for å forlenge permitteringsperioden ut over de 52 ukene som gjelder nå.

– Sikre langsiktighet

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier beslutningen er et steg i riktig retning.

– Når de ser at flertallet på Stortinget ønsker utvidelse, så må de jo bare følge opp det, sier Listhaug.

Fremskrittspartiet ønsker at ordningen skal utvides ytterligere til 1. oktober for å ha en løsning som sikrer langsiktighet både for næringslivet og de ansatte som er permittert.

– Justere etter behov

Listhaug mener regjeringens linje har ført til usikkerhet.

– Erna Solberg har litt arrogant sagt at permitterte må søke på jobber. Men når så mange bransjer sliter, er det ikke mye å søke på, sier Listhaug.

– Når vi har brukt over 100 milliarder kroner på krisetiltak, kan vi ikke gi oss på oppløpssiden og la tusenvis i stikken. Står vi løpet ut nå, vil vi bidra til at folk kan beholde jobbene sine og bedrifter kan unngå å gå konkurs. Jeg håper det ikke er så lenge til folk kan få tilbake til en mer normal hverdag. Til det skjer, må vi stille opp, sier hun.

Asheim svarer overfor NRK at regjeringen hele tiden har sagt at den vil justere ordningen ut fra behovene de ser.

– Klokt

Arbeidslivsorganisasjoner er godt fornøyd med at permitteringsordningen utvides. En klok beslutning, mener Parat.

– Uten en forlengelse av permitteringsperioden vil virksomhetene måttet si opp alle permitterte de nærmeste månedene. Det gir ingen mening nå som vaksinen er her, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

YS sier pandemien vil prege arbeidslivet det kommende halvåret, og at det vil ta lang tid før vi kommer tilbake til en normaltilstand. YS-leder Erik Kollerud har vært bekymret for at de særskilte koronatiltakene for arbeidslivet avvikles for tidlig.

– Dette vil bidra til å redde mange levedyktige arbeidsplasser og gi trygghet til tusenvis av arbeidstakere i hele landet, sier Kollerud.