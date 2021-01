Ap har ikke budsjettert med mer penger til FHI enn regjeringen

Innenriks

Kritikken fra Ap har irritert Høyre, skriver Aftenposten. Regjeringspartiet viser til at Ap ikke har budsjettert med mer penger til FHI i sine alternative statsbudsjetter.

– Det er kritikkverdig at Støre var i nasjonale TV-sendinger og kritiserte dette. Han malte med bred pensel, uten å nevne at han selv har stemt for et vesentlig svakere opplegg for FHI. Det bidrar ikke akkurat til en konstruktiv debatt, sier Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland.

En gjennomgang av Aps alternative budsjetter viser at partiet ikke har budsjettert med større bevilgninger til FHI enn regjeringen i den aktuelle perioden. Det samme gjelder for Helsedirektoratet.

Ap har de siste årene stort sett lagt seg på det samme nivået som regjeringen, med unntak fra 2015 da de foreslo et større kutt enn regjeringen. I sum har Ap budsjettert med 16,2 millioner kroner mindre til FHI enn de siste sju borgerlige budsjettforlikene har.

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol sier til Aftenposten at hun mener regjeringen ikke kan løpe fra ansvaret ved å peke på alternative budsjetter som aldri fikk flertall.

