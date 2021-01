Krisepakke under lupen: Dette blir det bråk om i Stortinget

Innenriks

– Det er til å bli ganske oppgitt over, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun viser til hvordan regjeringen i den økonomiske krisepakken som ble lagt fram fredag, har unnlatt å følge opp flere klare bestillinger fra stortingsflertallet, deriblant et krav om at permitteringsordningene som er innført under koronakrisen, må forlenges helt til 1. oktober.

– Det er soleklare vedtak fra Stortinget på dette, så det er rimelig arrogant av regjeringen å ikke følge opp.

Lister opp mangler

Etter at krisepakken ble lagt fram fredag, har opposisjonspartiene gått nøye igjennom proposisjonen for å kartlegge hvordan Stortingets tidligere vedtak er fulgt opp.

Dette er noe av det de har funnet:

* Stortingets krav om at permitteringsordningen må forlenges til 1. oktober, er ikke tatt til følge. I stedet står regjeringen fast ved et forslag som ble lagt fram i forrige uke om å forlenge ordningene til 1. juli.

* Regjeringen har ikke levert på Stortingets krav om at det må opprettes en ny kompensasjonsordning for flyselskaper.

* Stortinget har bedt regjeringen tilpasse støtteordningene slik at bedrifter som eier sine egne driftsmidler, likebehandles med bedrifter som leier utstyr. Noen slik tilpasning har ikke kommet.

* Stortinget har også bedt om en såkalt ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den ordinære kompensasjonsordningen. Her har regjeringen begrenset seg til å foreslå bevilgninger i de hardest rammede kommunene.

Forsvarer utelatelsene

Finansminister Jan Tore Sanner (H) forsvarer beslutningen om å ikke følge opp alle vedtakene fra stortingsflertallet til punkt og prikke.

– Vi har gjort alt vi kan for å komme Stortinget i møte. Jeg mener vi har gjort det på de aller fleste forslagene. Så er det enkelte forslag som det viser seg er svært vanskelige, og det begrunner vi også godt i proposisjonen, sier Sanner til NTB.

Noen av utelatelsene forklarer Sanner med at forslagene har vært for teknisk krevende å gjennomføre, eller at de kan komme i konflikt med statsstøttereglene.

– Det er også regjeringens ansvar å fremme det vi mener er riktig, påpeker han.

Savner hjelp til luftfarten

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er spesielt skuffet over at regjeringen ikke har fått på plass en egen kompensasjonsordning for flyselskaper som SAS og Widerøe.

– Det er dramatisk for de mange tusen som jobber i de selskapene, sier Vedum til NTB.

Hans frykt er at markedet blir overlatt til utenlandske konkurrenter som Ryanair og Wizz Air hvis ikke regjeringen snart kommer på banen.

– Jeg er opptatt av at vi må ha en norsk luftfart også når denne krisen er over, sier Vedum.

Men at regjeringen stritter imot, forundrer ham ikke.

– Regjeringen har vært veldig motvillig på noen av disse punktene. Det har vært en dragkamp hele tida.

Frp i tenkeboksen

Statsminister Erna Solberg (H) sa fredag at regjeringen vil gå til Fremskrittspartiet først for å forsøke å få flertall for pakken i Stortinget.

Men ifølge Frp er det ingen automatikk i at dette vil føre fram.

– Vi skal nå gjøre våre interne vurderinger av hva som er viktig for å forsterke det som regjeringen har foreslått. Så får vi se hvor det er mulig å søke flertall for det vi ønsker å få gjennomslag for i Stortinget, sier Frps stortingsrepresentant Hans Andreas Limi.

Finanskomiteen skal etter planen legge fram sin innstilling i saken 19. februar.

