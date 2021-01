Kritisk til bruk av Forsvaret under portforbud

Innenriks

Regjeringens forslag til forskrift om portforbud ble sendt på høring 8. januar. Regjeringen foreslår at et slikt forbud kan vedtas for inntil 21 dager og deretter forlenges i inntil 14 dager av gangen. Høringsfristen utløper søndag 31. januar.

Helsedepartementet og Justisdepartementet antar det mest aktuelle er et portforbud kveld og natt, for eksempel fra klokken 22 til klokken 5, heter det i departementenes høringsnotat.

Forslaget om endring i smittevernloven kan åpne for at portforbud blir et virkemiddel under pandemien – hvis forslaget får flertall på Stortinget.

Leder av utenriks og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), er blant dem som mener forslaget må skrotes. Hun er også bekymret for at Forsvaret kan spille en rolle under et portforbud.

– Forsvarets rolle er jo det stikk motsatte: Å beskytte og bevare vår alles frihet, skriver Huitfeldt til Forsvarets forum.

– Å bruke militærmakt for å kontrollere innbyggerne er i utgangspunktet forbudt etter Grunnloven, men så lenge det har vært snakk om grensekontroll mener jeg det har vært riktig bruk av Forsvaret. Et portforbud er noe helt annet, sier Huitfeldt.

Statsminister Erna Solberg (H) understreker at ingen ønsker portforbud, men det kan likevel bli et aktuelt virkemiddel.

– Ingen ønsker portforbud i Norge. Men hvis smitten kommer helt ut av kontroll, slik at liv og helse for mange mennesker blir alvorlig truet, kan det være det siste virkemiddelet vi har å gripe til, sa Solberg da hun holdt en redegjørelse til Stortinget om smittesituasjonen i Norge forrige uke.

