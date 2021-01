Dette skjedde i natt

Innenriks

To omkom i snøskred på Jan Mayen

En kvinne i 50-årene fra Vestland fylke og en mann i 30-årene fra Nordland mistet livet i et snøskred i Borgdalen på Jan Mayen lørdag ettermiddag. Begge var sivilt ansatte i Forsvaret.

– Tre personer var på tur i området da skredet gikk. To av dem ble tatt av skredet, men den tredje fikk varslet om hendelsen, forteller operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt.

USA dropper vaksine for Guantanamo-fanger

Planen om å tilby koronavaksine til 40 innsatte ved amerikanernes fangeleir ved Guantanamo på Cuba legges foreløpig bort av forsvarsdepartementet.

I utgangspunktet t fangene skulle få vaksinen samtidig med at de om lag 1.500 som jobber i fangeleiren fikk den, men planen ble møtt med kritikk. Pentagons talsperson John Kirby sier planen satt på pause ettersom «vi gjennomgår protokollen for styrkebeskyttelse».

218 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 218 koronasmittede i Norge. Det er 81 færre enn dagen før og 20 færre enn samme dag i forrige uke. 64 av smittetilfellene ble registrert i Oslo.

I alt var det ved midnatt natt til søndag registrert 62.793 koronasmittede personer her i landet, 87 koronapasienter var lørdag innlagt på sykehus. Det var tolv færre enn dagen før. 564 koronasmittede personer er døde i Norge siden mars.

To pågrepet etter at 15-åring ble ranet i Asker

En 15 år gammel gutt ble lørdag kveld knivtruet av flere ungdommer og fraranet jakke og airpods ved Vettre skole i Asker.

Ved 21-tiden lørdag kveld, en snau time etter ranet, ble fire ungdommer stanset ved Blakstad. De fire, en 18 år gammel mann, to 17 år gamle gutter og en 17 år gammel jente, hadde eiendelene til 15-åringen på seg. To av de fire ble pågrepet og må tilbringe natten i arresten.

Hovland mistet ledelsen i California

Viktor Hovland måtte tåle fire bogeys og en dobbeltbogey lørdag og mistet ledelsen i PGA-turneringen i California. Han ligger på en delt tredjeplass sammenlagt.

Hovland leverte en formidabel andrerunde i La Jolla fredag og ledet turneringen alene etter to av fire runder. Lørdag gikk det noe tyngre på tredjerunden. Med totalt åtte slag under par i turneringen, er det to slag bak Patrick Reed og Carlos Ortiz som deler ledelsen før siste runde.

