286 nye koronasmittede siste døgn – 81 færre enn for en uke siden

Innenriks

I alt var det ved midnatt natt til torsdag registrert 63.839 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 1.878 nye smittetilfeller i Norge. 3,4 millioner koronatester er til nå utført i landet.

95 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. Det var én flere enn dagen før.

I Nordland er det en person som er innlagt ved Nordlandssykehuset i Vesterålen.

For øyeblikket er det ifølge VGs oversikt mellom 80-85 aktive tilfeller i Nordland, som vil si personer som er smittet de to siste ukene. Om lag ti av disse tilfellene er i Vesterålen. Smittetrenden er stabil eller synkende i fylket. Moskenes, Vågan og Rana står for de totalt åtte nye, registrerte tilfellene av korona i Nordland siden siste oppdatering.

Til sammen er 574 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,1 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.