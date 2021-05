Nordmenn flest er positive til gjenåpningstempoet

Innenriks

I den siste undersøkelsen i Norsk koronamonitor fra Opinion har nordmenn blitt spurt om de synes åpningen av samfunnet går for fort, i riktig tempo eller for sakte.

Hele 60 prosent mener at gjenåpningen skjer i riktig tempo, mens resten fordeles omtrent likt mellom å synes at det går for sakte eller for fort.

I mai tror i gjennomsnitt 27 prosent av de spurte at antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke framover, mens 43 prosent tror på reduksjon. 30 prosent tror antallet forblir uendret.

Andelen som tror på økning har falt med 2 prosentpoeng fra april og hele 26 prosentpoeng siden mars.

Samtidig svarer 60 prosent av de spurte at de tror gjenåpningen av samfunnet er årsaken til at koronasmitten kan øke.

