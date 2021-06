FHI skal smittevurdere europeiske øyer – reiselivet krysser fingrene for Kreta

Innenriks

– Vi har store forventninger til at de aller fleste øyene av en viss størrelse i Europa kommer til å få en egen vurdering. Vi vet at Mallorca, Gran Canaria og de greske øyene er populære destinasjoner og viktige for dem som lever av å selge reiser til utlandet, sier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.