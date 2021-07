Elbilforeningen krever kortbetaling ved hurtigladestasjoner

Innenriks

I dag må man betale via ladetilbyderens app, sms eller med en ladebrikke. Det vil Elbilforeningen vil ha slutt på, sier Unni Berge, leder for informasjon og samfunnskontakt, til NRK.

Hun får støtte av Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet. Hun sier at forbrukere har rett til å velge hvordan de vil betale, og at dagens løsning gjør det vanskelig å holde oversikt over både økonomien og personopplysninger.

Flertallet i transportkomiteen på Stortinget ønsker kortbetaling i merknader til Nasjonal transportplan. Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) i Klima- og miljødepartementet vil ikke si om det blir et krav.

