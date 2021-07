Norske muslimer reagerer på at alle burgere stekes på samme grill

Innenriks

Hurtigmatkjeden opplyser til Vårt Land at de ikke har plass til separate maskiner til steking og fritering.

– Vi trenger alle bedre informasjon om hvordan maten blir tilberedt, slik at vi selv kan velge om vi vil spise der eller ikke. Dette gjelder ikke bare halal-mat, men også vegansk og allergivennlig mat, sier Shahzad Ghufoor til avisen.

I et mye delt innlegg på Facebook-gruppen Halalguiden, med over 23.000 medlemmer, forteller primus motor Ghufoor at Burger King ikke kan garantere for såkalt krysskontaminering. Vegetarburgere, kyllingburgere, fiskeburgere og storfeburgere tilberedes side om side.

– Vi som spiser halal, kosher eller vegansk, kan ikke bare endre matvanene våre. Derfor trengs det tilrettelegging, sier Ghufoor.

Burger King hadde ikke anledning til å stille til intervju med Vårt Land, men Olav Bæverfjord, sjef i Burger King Norge, sier i en epost at ingen av deres produkter kan klassifiseres som vegansk eller halal.

– Slik den operasjonelle driften er lagt opp i dag, har vi ikke plass eller kapasitet til å ha separate maskiner og redskaper for tilberedning av halalmat.

