SV trekker seg fra sonderingene

Innenriks

– Vi er altså nå ved et punkt som jeg hadde håpet vi ikke skulle komme til.

Det sa SVs partileder Audun Lysbakken da han møtte pressen utenfor Hurdalsjøen Hotell onsdag ettermiddag.

Nesten en uke etter at sonderingene startet, er SVs konklusjon at det ikke er politisk grunnlag for å gå videre til formelle regjeringsforhandlinger med Ap og Sp.

Dermed går SV i opposisjon.

Partiet vil ikke ha noen binding til en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre (Ap), fastslo Lysbakken.

– Vi blir ikke et støtteparti for regjeringen. Vi blir et opposisjonsparti, sa han.

Vil forhandle om budsjett

Men SV vil stå klar til å forhandle med Støre om statsbudsjettet.

– Jeg mener det er naturlig at de kommer til oss for å forhandle budsjetter og mange andre viktige saker, sa han til pressen i Hurdal.

SVs tanke er at budsjettforhandlingene skal gjøre det mulig å lage koblinger til andre viktige saker – for eksempel saker som SV ikke var i stand til å nå fram med i Hurdal.

Støre hadde foretrukket flertall

– Jeg hadde håpt på et annet resultat. Men jeg har respekt for at SV har kommet til en annen konklusjon, sa han.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok for sin del til orde for å gå videre til formelle regjeringsforhandlinger mellom Ap og Sp. Vedum har hele tida hatt et regjeringssamarbeid uten SV som preferanse.

– Vi mener tonen her i Hurdal gjør at vi bør gå i gang med forhandlinger så fort som mulig, sa Vedum.

Mister flertallet

Med SV ute av prosessen ligger det to alternativer på bordet: en mindretallskoalisjon mellom Ap og Sp eller en ren Ap-regjering.

En avklaring om veien videre er nå ventet i løpet av kvelden onsdag.

Samtidig holder Lysbakken døra på gløtt for å gjenoppta diskusjonene om regjeringssamarbeid på et senere tidspunkt.

Men da må premissene være annerledes enn i Hurdal:

– SV kommer gjennom fireårsperioden til å være beredt til å gå i forhandlinger om å danne en flertallsregjering hvis en er villig til å forhandle med blanke ark, og uten å kreve tilslutning til den typen avklaringer som vi i dag har avvist, sa Lysbakken.

Oljestrid

– Det er ingen hemmelighet at der møtte vi en situasjon der vi sto ganske alene, erkjente han.

Men det finnes ikke ett punkt hvor det skar seg, sa Lysbakken på spørsmål fra NTB.

– Det er helheten som er avgjørende. Oljepolitikken, utslippskutt og naturvernspørsmål har vært viktig, men også skatt og ikke minst ønsket om å gjøre velferden profittfri, sa Lysbakken.