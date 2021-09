Stortingsvalget er ferdig kontrollert av fullmaktskomiteen på Stortinget

Innenriks

– Vi har gått gjennom oppgjøret i de 19 valgdistriktene, og sjekket at alt har gått riktig for seg. Heldigvis har vi et veldig godt system for dette i Norge, så vi finner stort sett bare småplukk, sier leder Sverre Myrli (A) i den forberedende fullmaktskomité.

Det eneste som nå gjenstår er at valgresultatet vurderes av den ordinære fullmaktskomité som velges når Stortinget trer sammen 1. oktober. Deretter skal Stortinget foreta den endelige godkjenningen 8. oktober.

– Hvis komiteen finner forhold som kan ha hatt innflytelse på valgresultatet i et eller flere valgdistrikter, så kan det bli snakk om nyvalg. Forrige gang var i 1981 i to valgdistrikter, sier Myrli.

