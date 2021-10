Over 730.000 fløy fra Avinors flyplasser i den første høstferieuken

Innenriks

En oppdatering fra selskapet viser at 733.469 flypassasjerer reiste fra Avinors flyplasser da store deler av Sør- og Østlandet hadde høstferie i forrige uke, skriver E24.

Samlet sett er det fortsatt langt igjen til normaltilstand for luftfarten etter kriseåret 2020, med 35 prosent færre passasjerer samlet sett i 2021 enn i normalåret 2019.

Tallene viser også at det fortsatt er lengst unna normalen for utenlandsreisende, 37 prosent færre reiste utenlands sammenlignet med 2019. For innlandsreisende var det 18 prosent færre. Dette er foreløpige tall som kan ligge litt lavere enn de faktiske passasjertallene.

Den travleste dagen forrige uke var søndag, da over 138.000 passasjerer fløy.

(©NTB)