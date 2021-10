Fakta om influensavaksinasjon i Norge

Innenriks

* Nær 30 prosent av befolkningen i Norge tilhører grupper som anbefales influensavaksine.

* Eldre over 65 år anbefales årlig influensavaksine, samt 10–15 prosent av befolkningen under 65 år som tilhører risikogruppe.

* Helsepersonell med pasientkontakt anbefales årlig å vaksinere seg mot influensa for å beskytte seg selv og pasientene.

* Målsettingen i Norge er at 75 prosent innen disse gruppene tar imot tilbud om gratis vaksine.

* I forrige «normalsesong» 2019/2020 var det 23 prosent i Norge som vaksinerte seg.

* Dekningsgrad i risikogruppene generelt og blant helsepersonell var 40 og 44 prosent.

* Det er spesielt helsepersonell i kommunene som ligger langt bak med vaksinering. Helseforetakene har høy vaksineoppslutning.

* 48 prosent over 65 år og 67 prosent av eldre i risikogrupper tok vaksine.

* Effekten av influensavaksine varierer fra år til år, men i snitt er omtrent 6 av 10 av dem som vaksineres, beskyttet mot influensasykdom

* I år tilbys fem vaksiner, tilpasset litt ulike behov. Fire i sprøyte og én som nesespray, spesielt for dem mellom 2 og 18 år. En vaksine inneholder adjuvans, et middel som forsterker immunresponsen. Den forbeholdes beboere i sykehjem og personer som står i kø for slik plass.

(Kilder: Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet, FHI–Vaksinasjonsdekning, Veileder for 2021/2022)