Fraværsgrensa: Presset øker mot kunnskapsministeren

Trondheims mangeårige ordfører fra Arbeiderpartiet, Rita Ottervik, er blant dem som nå ber kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) forte seg å fjerne fraværsgrensa.

Det samme gjør Trøndelags fylkesordfører, Tore O. Sandvik (Ap). Han krever at regjeringen umiddelbart innfører en pause i praktiseringen av fraværsgrensa i videregående, skriver VG.

Bakteppet er den kraftige økningen i smittetallene den siste tiden, særlig i Trondheim. Kommunen har onsdag kalt inn til ekstraordinært krisemøte, skriver Adresseavisen.

Syke elever møter opp på skolen

Kravet kommer også fra fylkesordføreren i Vestland, Jon Askeland (Ap). Han forteller til Bergens Tidende at syke elever ikke tør å holde seg hjemme fra skolen på grunn av fraværsgrensa.

Fraværsgrensa innebærer at elever ikke kan være borte fra skolen i mer enn 10 prosent av undervisningen i ett fag uten sykemelding.

Under pandemien innførte regjeringen et unntak fra fraværsgrensa i videregående skole. 11. oktober ble dette opphevet.

Nå vil altså flere ha unntaket tilbake.

SV: Kunne vært løst forrige uke

SV ber kunnskapsminister Brenna vise handlekraft.

– Vi må forvente handlekraft fra kunnskapsministeren, og i det minste et tydelig signal til landets elever om at de ikke skal komme syke på skolen, sier partiets utdanningspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård.

Han minner om at SV allerede forrige uke fremmet et forslag for Stortinget om å fjerne fraværsgrensa og ba om å få dette hastebehandlet. Forslaget fikk ikke flertall.

– Det er synd at Ap ikke benyttet anledningen til å få fortgang i dette da vi foreslo det forrige uke. Nå tar det lenger tid, og det kunne vi unngått, sier Øvstegård.

Brenna: Jobber med en løsning

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier til NRK at regjeringen jobber med å finne en løsning for fraværsgrensa.

– Jeg har veldig stor forståelse for at fraværsreglene skaper stort engasjement og at dette er noe som er krevende, særlig i områder med mye smitte.

– Som jeg har gjentatt før og må gjenta igjen, så jobber vi med å finne en løsning i regjeringen og kommer tilbake til det så fort som mulig når vi har et svar, sier Brenna til kanalen.

Både Adresseavisen og NRK erfarer at det kan komme endringer i fraværsgrensa torsdag.

Etter det VG kjenner til, hadde Kunnskapsdepartementet planer om å komme med en løsning torsdag, men dette kan bli fremskyndet til onsdag.

