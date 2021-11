Støre: – Nasjonale tiltak er i utgangspunktet ikke svaret i dag

Innenriks

Støre sier til NRK at regjeringen vurderer koronasituasjonen nøye sammen med helsemyndighetene og kommer til å trekke de konklusjonene som er nødvendige.

– Men nasjonale tiltak er i utgangspunktet ikke svaret i dag, sier han.

Overfor NTB presiserer statsministeren at regjeringen ikke utelukker nasjonale tiltak i tiden framover.

– Vi utelukker ikke at det med den smitteutviklingen vi har nå, kan bli nødvendig med noen tiltak som gjelder hele landet. Det er avgjørende at vi nå får snudd utviklingen slik at kapasiteten i sykehusene og kommunene ikke sprenges, sier Støre.

Statsministeren mener at det er mest effektivt å ha lokale tiltak der det dukker opp smitte, og samarbeid mellom kommuner, arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner. Han minner om at folk må være hjemme når de er syke, og at folk som ennå ikke har tatt vaksinen, bør ta den.

– De over 65 bør ta tredje dose, sier Støre.

Regjeringen fikk nylig overlevert ferske anbefalinger fra helsemyndighetene.

– Vi går nå gjennom anbefalingene og vil konkludere raskt. Det viktigste er fortsatt at så mange som mulig vaksinerer seg, og at vi holder oss hjemme når vi er syke. I tillegg er det viktig med lokale tiltak der det kommer smitte. Da kan vi unngå mer inngripende tiltak som omfatter alle, sier Støre.

