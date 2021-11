Klarsignal for koronasertifikat for vaksinerte og dem med negativ test

Innenriks

En forskrift som vedtas fredag, vil gjøre det mulig for kommunene å ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har vært koronasyke det siste halvåret eller har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene.

Man må altså ikke være vaksinert for å bruke sertifikatet, understreker regjeringen. Forutsetningen for at kommuner kan begynne å bruke sertifikatet i kontroll, er at de har fattet vedtak om smitteverntiltak.

– I tillegg må kommunene ha et tilbud om gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert. De arrangementene og virksomhetene som skal bruke koronasertifikat, bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige. Barn og ungdom under 16 år trenger ikke koronasertifikat, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Tromsø er blant kommunene som har varslet at de står klare til å ta i bruk koronasertifikatet, men som har ventet på at forskriften skal bli klar.