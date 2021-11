Kommunene får beskjed om å planlegge oppfriskningsdose til alle over 45 år

Innenriks

Samtidig planlegges det videre for at også alle over 18 år skal få tilbud om dette.

– Det er viktig at kommunene fortsetter vaksineringen med full styrke. Det viktigste er å gi tredje dose til dem over 65 år, etter det må de fortsette med dem ned til 45 år. Jeg ønsker å gi kommunene forutsigbarhet for at vaksinering med tredje dose skal fortsette, slik at de ikke bygger ned kapasitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal tilbys en oppfriskningsdose, ikke bare dem med pasientkontakt.

– Det gjør vi både for å trygge fagfolkene som jobber i helse- og omsorgstjenesten og for å forebygge smittespredning og beskytte pasientene bedre, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Sendte brev

I tillegg skal også de fra 18 år og oppover som er i risikosonen (underliggende medisinske tilstander), tilbys en oppfriskningsdose.

Det går fram i et brev som FHI sendte til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere fredag, skriver Bergens Tidende.

– Vi ber kommunene allerede nå ta dette inn i sine planer, skriver FHI i brevet, og fortsetter:

– En slik anbefaling er i tråd med det europeiske smittevern­byråets (ECDC) nylige anbefaling om å vurdere å tilby oppfriskningsdose til de over 40 år, og da med prioritet til eldre og sårbare med høyest risiko for alvorlig sykdom.

FHI skriver også at rekkefølge for vaksinasjon skal legges opp slik at de som har ventet lengst blir prioritert først.

– Går ikke fort nok

Det har tidligere kommet kritikk av at det tar for lang tid å gi alle over 65 år en oppfriskningsdose, men det håper helsemyndighetene å være i mål med før jul.

Senest fredag gikk assisterende folkehelsedirektør Geir Bukholm ut med en oppfordring til kommunene om å få opp tempoet i oppfriskningsvaksineringen.

– Det går fremdeles ikke fort nok. Skal de klare å gi tilbud til alle i aldersgruppen 65 år og eldre før jul, må de øke tempo for å få vaksinert de som har fått sin dose nr. 2 for 5 måneder siden, sa Bukholm til VG.

Til nå har nærmere 437.000 personer har fått tredje dose med koronavaksine. Folkehelseinstituttet har valgt å sende ut flere vaksinedoser enn det kommunene har bedt om.

