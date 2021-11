Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

Innenriks

Det viser tall E24 har samlet sammen.

Utbyttet kom fra 64 norske bedrifter hvor utenlandske selskaper har majoriteten av eierskapet. Disse bedriftene fikk totalt 29 millioner kroner i krisestøtte i 2020, og samtlige gikk med overskudd.

Ifølge avisen kunne også samtlige bedrifter betalt tilbake støttebeløpet uten å gå i minus.

Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer.

– Om noe tenker jeg at tallene illustrerer at man nettopp skal være forsiktig med den formen for foretaksdirekte støtte som har blitt gitt under pandemien, sier hun til E24.

Størst utbytte til utenlandske eiere kom fra Allnex, et selskap basert i Lillestrøm. De produserer materialer som brukes i maling og lakk, og fikk 700.000 i krisestøtte. Daglig leder Roger Søråsdekkan sier han ikke har noen kommentar til E24s artikler.

– Jeg syns vinklingen er feil fordi man under covid-krisen hadde et regelverk for kompensasjon, og en bedrift som oss valgte å holde folk i arbeid. Vi brukte mer penger på å holde folk i arbeid enn vi fikk i støtte, sier han.

Lic Scadenta, leverandør av tannlegeutstyr, melder på sin side at de har varslet Skatteetaten om tilbakebetaling av pandemistøtten.

