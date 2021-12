Gjennomgang: Ingen kvinnelige stortingsrepresentanter med førstegangstjeneste

Innenriks

Tre av representantene har erfaring fra utenlandstjeneste, og alle tilhører Høyre. Frp er partiet med størst andel folkevalgte med forsvarsbakgrunn, ifølge Forsvarets forum.

Kari Rønen Strand ved Forsvarets forskningsinstitutt er ikke overrasket over at ingen kvinnelige stortingspolitikere har tjenestegjort i Forsvaret. Hun forklarer det med at de store kullene med kvinner i førstegangstjeneste først kom etter innføringen av allmenn verneplikt i 2015.

– De kvinnene som har vært inne til førstegangstjeneste nå, er bare 20–25 år. Jeg tenker at det vil ta enda noen år før du vil se noen av disse blant de politikerne som er opptatt av forsvarspolitikk, sier forskeren.

Forsvarets forum påpeker at det kan være mangler i oversikten, selv om magasinet har gått flere runder med alle partier.

