Alkoholvettorganisasjon ber folk si ifra om foreldrefyll i jula

– Altfor mange barn går inn i jula med en klump i magen fordi mamma eller pappa drikker for mye. For dem betyr sene kvelder og mer tid med foreldrene slik at de får med seg mer av drikkingen, sier fungerende generalsekretær Katrine Gaustad Pettersen i en pressemelding.

24 prosent av befolkningen sier at de har sett berusede foreldre sammen med barn i løpet av de to siste årene, ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Av-og-til.

Desember er den måneden hvor nordmenn drikker mest alkohol. Pettersen tror mange kvier seg for å blande seg inn dersom de ser uansvarlig drikking hos andre foreldre, og hun mener at voksne må bli flinkere til å si ifra.

– Det kan være skikkelig ubehagelig å gjøre noe når noen trår over en grense. Det viktigste er at du lytter til magefølelsen og gjør noe for barnet. Altfor mange barn lider under at vi voksne ser, men overser, sier Pettersen.

Blant deres råd er å ta barnet unna for å finne på noe annet for å skjerme dem fra sine berusede foreldre. Det er også lurt å vente med å si ifra til foreldrene er edru, ifølge Pettersen.

