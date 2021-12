Innenriks

Rapporten tar mål av seg å følge utviklingen i kostholdet, og om folk følger myndighetenes råd for å spise sunt. Men tallene bærer preg av at fjoråret langt fra var noe normalår. Nedstengingen gjorde at folk knapt spiste ute på restaurant, kafé eller i kantina. Og grensehandelen stoppet opp.