Regjeringen snur om lønnsstøtte – møter krav om «lynrask» avklaring

Innenriks

Venstre mener regjeringen må være «lynkjappe» og få på plass en ordning før jul. Rødt mener regjeringen kommer diltende etter i denne saken.

– Men somlingen kan koste folk dyrt. Nå har bedriftene allerede begynt å sende ut permitteringsvarsler fordi de ikke har fått de nødvendige garantiene fra regjeringen om at det vil lønne seg å holde folk i jobb. Det er rett og slett for dårlig, sier stortingsrepresentant Mimir Kristjansson (R).

Kravet om å gjeninnføre lønnsstøtteordningen har fått fornyet kraft etter at regjeringen innførte en rekke smitteverntiltak denne uken. LO, NHO og Virke kom med klar beskjed til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) onsdag, men regjeringen avventet.

– Bruker den tiden som trengs

To dager senere – fredag formiddag – kunne imidlertid Vestre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kunngjøre at arbeidet skal i gang. De kunne ikke si noe om når ordningen vil være klar.

Regjeringen får innspill fra partene i arbeidslivet for å finne en modell som når dem det gjelder, og som er trygg og forutsigbar, understreket Vedum, og tilføyde at han har lyttet til innspillene fra arbeidslivet.

– Derfor må vi bruke den tiden som trengs, men det er om å gjøre å få det ut så raskt som mulig, sa han.

Vedum avviser at regjeringen har somlet unødig med beslutningen om lønnsstøtte. At flere partier nå sier «velkommen etter», tar han med ro.

– Den typen retorikk har ingen betydning. Det som er viktig for regjeringen, er at dette blir solide og gode ordninger for folk, sier Vedum til NTB.

Samarbeidsinnstilt

Fra Høyre og SV er tonen mildere. Høyre-nestleder Tina Bru lover at partiet vil være konstruktive. I utgangspunktet bør lønnsstøtte innføres som en kortvarig løsning rettet mot bransjer som sliter nå, men med krav om at ansatte får aktivitet, mener hun.

– Dersom det ikke er nok å gjøre på jobben, kan dette for eksempel være kompetanseheving som kommer de ansatte til gode, sier Bru.

SV-leder Audun Lysbakken mener lønnsstøtte vil bidra på en bedre måte til å holde folk i jobb enn kompensasjonsordningen som regjeringen også har foreslått.

Han påpeker at regjeringspartiene er bundet av budsjettavtalen til å bli enige med SV om alt som har med budsjett å gjøre.

– Løsningen må forhandles ferdig med SV i Stortinget, og vi vil jobbe for at krisepakkene blir sosialt rettferdige og maksimalt effektive mot arbeidsløshet og permitteringer, sier Lysbakken.

Jul uten permitteringer

Partene i arbeidslivet har denne uken tydelig gitt beskjed om at lønnsstøtte vil være nødvendig for å hindre permitteringer, og at folk mister jobben i bransjer som på nytt utfordres av smittevernrestriksjoner. LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil ikke sette noen frist, utover å si at det er viktig at ordningen kommer raskt på plass.

– Jeg håper at vi slipper at bedrifter går til permitteringer, og at arbeidsfolk kan gå julen trygt i møte og slippe å ha dette hengende over hodet, sier hun.

Følsvik mener det er viktig for særlig utsatte bransjer som service, servering og hotell og restaurant å holde hjulene i gang. Hun mener lønnsstøtte ikke vil være til hinder for flyt i næringslivet ved at folk «låses inn» i jobber i stedet for å søke seg videre.

– Denne situasjonen er spesiell akkurat nå, vi håper at det går fort over og at restriksjonene letter igjen. Vi er i en helt annen situasjon nå enn vi var for et år siden da det var full nedstengning, sier hun.

Dårlig tid

NHO-sjef Ole Erik Almlid understreker at tiden er knapp, og at det er helt avgjørende for næringslivet at dette arbeidet settes i gang umiddelbart. Han mener imidlertid at permitteringer knapt er til å unngå.

– Det er myndighetene som har innført smittetiltakene. Det gjør det umulig å drive med normal inntjening for mange bedrifter. Da er det rimelig at myndighetene bistår bedriftene så de kan unngå permitteringer, sier Almlid.

Han viser til at én av tre NHO-bedrifter frykter permitteringer om kort tid som følge av pandemien – det høyeste tallet siden mars 2020.

– NHO er klar for å jobbe døgnet rundt for å skru sammen en god ordning som kan holde folk i jobb. Vi må starte nå. Vi håper dette betyr at bedriftene slipper å iverksette permitteringer. Vi får bare dette til gjennom trepartssamarbeidet, og hvordan dette virker, vet vi først når vi har den endelige løsningen, sier NHO-sjefen, som ber om tydelige og troverdige signaler raskt.