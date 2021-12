Helsekost fra truede planter stanset i tollen

Innenriks

Miljødirektoratet skriver at flere av beslagene stammet fra arter som er direkte utrydningstruet og at andre stammer fra arter som står i fare for å bli det.

Aldri har Tolletaten gjort flere beslag enn i 2021. I alt er det 66 beslag, hvorav 15 er handel med den kinesiske urteplanten saussurea costus som er rødlistet på grunn av fare for utrydding. De 51 øvrige beslagene er kapsler eller pulver med bark fra afrikansk cherrytre, som også står i fare for å bli utryddet, men som er et populært naturmiddel ved prostataproblemer.

– At Tolletaten har gjort så mange beslag i 2021 blant alle sine kontrolloppgaver, viser omfanget av problemet, i tillegg til at det kan foreligge mørketall, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Mange av beslagene skjer som følge av at stadig flere kjøper helsekost fra utlandet, fra blant annet Kina og USA, og uten tilstrekkelig dokumentasjon.

– Å handle med slike produkter over internett medfører risiko for at du ikke får det forventede produktet. Disse kan inneholde alt annet enn den informasjonen som er oppgitt, også helsefarlige produkter, sier Tor Fredriksen i Tolletaten.

(©NTB)