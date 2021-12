Fakta: Brannvernforeningens råd for trygg og sikker håndtering av fyrverkeri

Innenriks

1. Forbered oppskytingen i god tid – mens det fortsatt er lyst og før festen starter. Finn et egnet sted og gjør det klart. Pass på at fyrverkeriet ligger utilgjengelig for barn og uvedkommende. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Husk å vurdere vindforholdene.

2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.

3. Alle som ser på, må stå på trygg og sikker avstand. Barn må være under oppsyn av en voksen. Pass på at stjerneskudd ikke kommer i kontakt med klær. Det er tolv års aldersgrense for bruk av stjerneskudd i kategori 1.

4. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes, og du må levere det tilbake til forhandleren.

5. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte. Fyrverkeriet må plasseres på rett og ubrennbart underlag og støttes opp.

6. Bruk tennstav. En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

7. Sitt på huk, tenn lunta og gå. Etter at lunta er tent, bør du umiddelbart vende ansiktet vekk og gå til sikker avstand fra fyrverkeriet. Aldri len deg over fyrverkeriet. Bruk beskyttelsesbriller under opptenning.

8. Bøy deg aldri over fyrverkeri. Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt ut.

9. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk, skal stå i 30 minutter og dynkes grundig i vann før det fjernes. Du må aldri kaste fyrverkeri i søpla, men levere det tilbake til forhandler

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen din, mens reaksjonstiden øker. La en edru person ta seg av oppskytingen.

Kilde: Norsk brannvernforening.