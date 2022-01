Ny smitterekord i Norge – trolig store mørketall

Innenriks

Det siste døgnet er det registrert 7.921 koronasmittede i Norge. Antall smittetilfeller er det høyeste som er registrert på et døgn hittil i pandemien.

Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, sier til NRK at han tror de er betydelige mørketall og at det reelle tallet kan være langt høyere.

– Det er vanskelig å estimere helt nøyaktig, men rundt 50 prosent tyder det på. Det ser ut til at mange har begynt å teste seg, men om det generelle tallet vil stige, så vil også mørketall stige, sier Nakstad.

Den forrige smittetoppen var 14. desember, med 6.003 smittede.

Ventet en smitteøkning

Det er ventet en smitteøkning nå i januar, ikke minst fordi færre testet seg de to siste ukene i desember, og man nå er tilbake i hverdagen med mer testing, ikke minst på skolene.

– Vi har ventet at smitten vil øke nå, hovedsakelig på grunn av omikron. Nå er vi spente på utviklingen de neste ukene, sier Nakstad til VG.

Til Dagbladet sier han at det er tiltak, testing og effekten av boosterdosen som vil avgjøre bølgens størrelse i Norge.

Immunolog og professor i medisin, Anne Spurkland, sier til NRK at smittetallene er som forventet.

Jeg tror egentlig at det er lave tall, for det kan være veldig mye underrapportering. Jeg tror bølgen er større enn det vi ser konturen av nå, sier Spurkland.

– Starten på januarbølgen

Fagdirektør Frode Forland i FHI sier til TV 2 at vi må forberede oss på at dette er starten på januarbølgen. Årsaken er at omikron har blitt den dominerende virusvarianten i Norge.

I uke 52 utgjorde omikron 65,4 prosent av alle smittetilfellene som ble screenet eller sekvensert.

Selv om det ser ut til at de fleste fullvaksinerte blir lite alvorlig syke av omikronvarianten, mener Forland det likevel er grunn til bekymring.

– Det er denne bratte stigningen i smittetall som to-tre uker etterpå vil føre til mange innlagte, som er utfordringen. At mange da også vil måtte være i karantene og være syke, kan føre til utfordringer for driften av viktige samfunnsfunksjoner framover.

Rekorder i storbyer

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.240 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3.360, så trenden er stigende.

Både i Oslo og Trondheim er det onsdag meldt om rekordsmitte. I Oslo er det sist døgn registrert 1.771 nye smittede, mens tallet for Trondheim er 254.

På landsbasis er den nye rekorden på 7.921 koronasmittede 3.219 flere enn samme dag i forrige uke, og 2.688 flere enn forrige døgn.

Færre på sykehus

304 koronapasienter lå tirsdag innlagt på sykehus, 21 færre enn dagen før. 95 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 68 respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I alt har 412.472 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Til sammen er 1.307 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

(©NTB)