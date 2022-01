Telenor med nytt tilbud i striden med TV 2

Innenriks

Konflikten har vart siden 3. desember i fjor.

– Vi ønsker en langsiktig avtale med TV 2 som favner alle kanaler og strømmetjenesten TV 2 Play og har forhandlet lenge med mål om å få til akkurat det – men vi ser at det tar for lang tid å bli enig på alle punkter og det er uholdbart at kundene skal bli rammet i så lang tid, skriver Amalie Knudsen, informasjonssjef for TV i Telenor, til NTB.

– Vi har derfor sendt et tilbud til TV 2 der vi byr på en saftig prisøkning på hovedkanalen og Nyhetskanalen. For kundenes del håper vi at TV 2 aksepterer det – slik at vi kan jobbe for å bli enige om resten uten at seerne blir så hardt påvirket som de gjør i dag, fortsetter hun.

Overfor bransjenettstedet Kampanje, som først omtalte saken, bekrefter kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 at de mottok tilbudet tirsdag kveld.

– Nå må vi først vurdere innholdet før vi kan si noe om dette er et steg i riktig retning, sier hun.

