Færre fikk influensa i julen

Innenriks

I uke 51 ble det påvist influensavirus hos 95 personer, mens det ble påvist 74 tilfeller i uke 52. Det er en nedgang fra uke 50, da tallet var 157, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukesrapport.

Så langt denne sesongen er det påvist totalt 523 tilfeller, med en klar overvekt av H3N2-viruset.

Også forekomsten av RS-virus er synkende. Andelen positive prøver var på 11 prosent i uke 51 og 7 prosent i uke 52, og nedgangen kan ses i alle fylker.

FHI tror smitteverntiltakene mot korona kan ha begrenset smittespredningen av influensa. Helt siden tiltakene ble innført i mars 2020, har det vært påvist lite influensa i Norge fram til sesongstart i høst.

FHI skriver at selv om forekomsten av influensavirus fortsatt er svært lav, tolkes økningen de siste ukene fram mot jul som et tegn på at det var økende innenlandssmitte i Norge.